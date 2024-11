L’uomo già noto alle forze di polizia è stato trovato in possesso di un’arma a impulso elettrico (uno storditore), di un coltello a serramanico, due bastoni di metallo e anche di una cospicua somma di denaro

Sorpreso a guidare senza patente in centro a Cosenza, forza un posto di blocco e aggredisce i poliziotti. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti della Questura a Cosenza.

L’uomo era alla guida di un veicolo di grossa cilindrata privo di patente di guida e ha quindi forzato un posto di controllo predisposto nei pressi di piazza Santa Teresa, in pieno centro a Cosenza, tentando di investire gli agenti.

Poi si è dato alla fuga per le vie cittadine. Poco dopo è stato fermato e si è scagliato fisicamente contro i poliziotti. L’uomo è stato bloccato e perquisito ed è stato trovato in possesso di un’arma a impulso elettrico del tipo storditore; di un coltello a serramanico; di due bastoni di metallo e anche di una cospicua somma di denaro. Su richiesta della Procura di Cosenza, l’uomo, dopo l’arresto, è stato sottoposto ai domiciliari e successivamente condannato per direttissima alla pena di 6 mesi dopo avere patteggiato.