Katya Gentile: 'Siamo stanchi di questa campagna elettorale di veleni. Non è il primo atto che subiamo'

COSENZA - Ignoti, dopo avere forzato la porta di ingresso, si sono introdotti nella sede regionale del Nuovo centrodestra, a Cosenza, sede della segreteria della lista ispirata dallo stesso partito "Cosenza popolare" che sostiene la candidatura a sindaco di Enzo Paolini, del Pse. Secondo quanto riferito da Katia Gentile, presentatrice della lista, gli ignoti non avrebbero preso niente. «Siamo stanchi - ha detto la Gentile - di questa campagna elettorale di veleni. Non è il primo atto che subiamo. Sono attacchi antipatici che speriamo finiscano presto". Ncd, in Calabria, è rappresentato dal sottosegretario allo Sviluppo economico Antonio Gentile e dal fratello Pino, vice presidente del Consiglio regionale».