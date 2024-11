«Negli ultimi dieci giorni la frazione di Donnici, a Cosenza, è stata oggetto di ripetuti episodi di microcriminalità. Presi di mira l’asilo nido comunale di Donnici superiore, la scuola media del bivio ed il Centro Anziani, dove si sono verificati alcuni furti». Lo denunciano i consiglieri comunali di Palazzo dei Bruzi Marco Ambrogio e Francesco Spadafora. «Queste azioni ledono la serenità di ognuno e screditano il lavoro che, come istituzioni politiche e scolastiche, viene portando avanti insieme agli altri presidi del territorio, per il miglioramento della vivibilità di questi luoghi. Nei prossimi giorni – annunciano Ambrogio e Spadafora - chiederemo un incontro in Prefettura per adottare le dovute contromisure e garantire tranquillità tra i residenti, preoccupati per il verificarsi di tali atti e per il fatto che, ad essere prese di mira, siano strutture destinate ad ospitare bambini ed anziani».