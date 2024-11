Un malvivente si è introdotto nel locale dopo aver scassinato la porta d'ingresso. Portati via anche alcuni apparecchi informatici

Furto con scasso, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, ai danni di un ristorante di via Alimena, nel centro di Cosenza.

Rubati contanti e Ipad

Un malvivente è riuscito ad introdursi nel locale e ad impossessarsi del contenuto della cassa. Il bottino è stato quantificato in circa cinquecento euro. Rubati inoltre anche alcuni dispositivi informatici, si tratta di due Ipad e di un o smartphone, utilizzati per prendere le ordinazioni e alcune bottiglie di superalcolici.

Scena ripresa dalla videosorveglianza

Secondo quanto si è appreso, l'impianto di videosorveglianza ha ripreso per intero la scena. Le immagini sono state aquisite dalle forze dell'ordine. L'uomo aveva il volto travisato, è arrivato davanti la porta di ingresso poco dopo la mezzanotte e dopo averla scassinata, ha compiuto il colpo. Indagini in corso per risalire alla sua identità.