Controlli intensi degli agenti nell'ambito dell'operazione Alto Impatto

Gli agenti del reparto prevenzione crimine della questura di Cosenza hanno colto in flagranza di reato un uomo, P.A. di 51 anni, mentre lungo via Alimena, si introduceva in un veicolo parcheggiato e chiuso a chiave dopo averne forzato la portiera. Da una successiva perquisizione personale addosso all’arrestato sono stati rinvenuti uno “spadino” ed altri piccoli attrezzi da scasso.

Contestate numerose violazioni per l'uso del telefono cellulare alla guida

Il furto d’auto è stato sventato nell’ambito dell’operazione Alto Impatto, per la prevenzione ed il contrasto in particolare dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti, delle violazioni al Codice della Strada. Nei controlli predisposti dal questore Giancarlo Conticchio sono state identificate 432 persone e controllati 223 veicoli. Inoltre si è proceduto alla verifica di dieci esercizi aperti al pubblico, uno dei quali, un’officina posto sotto sequestro. Contestate infine 22 violazioni legate all’utilizzo del telefono cellulare alla guida.