I ladri hanno portato via numerosi fascicoli ed incartamenti custoditi all'interno di un armadietto. Avviate le indagini

Ignoti si sono introdotti nel Palazzo degli Uffici di Cosenza e sono riusciti a compiere un furto ai danni della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. L'episodio suscita qualche legittimo interrogativo sulla sicurezza e la violabilità dell'edificio in cui è allocata anche la Prefettura. I malviventi hanno trafugato una mole di documenti custoditi all'interno di un armadietto, presumibilmente nella notte tra sabato e domenica. Dovevano essere almeno in due secondo la polizia che indaga sul singolare crimine. Nessuna traccia degli autori, almeno per il momento.

Le forze dell'ordine stanno cercando di comprendere il movente del furto. Ad accorgersi della sparizione sono stati alcuni dipendenti. Dopo qualche istante di comprensibile stupore è stata allertata la squadra mobile. Adesso si cercherà di ricostruire il contenuto dei fascicoli scomparsi per risalire a coloro che avessero interesse ad eliminare qualche scartoffia forse scomoda. Nel frattempo, per agguantare i colpevoli, si confida nella registrazione dell'occhio indiscreto di qualche telecamera installata nei pressi dell'ingresso posteriore della Prefettura, lungo via Montesanto.