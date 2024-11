Ignoti si sono introdotti di notte nella struttura. Secondo le prime indagini risulterebbe che sia stato asportato un mobile che, presumibilmente, conteneva solo dei vaccini

Ignoti si sono introdotti, la notte scorsa, nel centro vaccini dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in via delle Medaglie d'Oro. Stando alle prime indagini, risulterebbe che sia stato asportato un mobile che, presumibilmente, conteneva solo dei vaccini. Il loro valore non è stato ancora quantificato.

Sono stati i dipendenti, questa mattina, all'apertura del centro ad accorgersi dell'effrazione e del furto. Sospeso il servizio di somministrazione dei vaccini. Sul caso indagano i Carabinieri.