Controlli su tutto il territorio comunale da parte della polizia municipale. Multati gli automobilisti sorpresi alla guida con il telefonino

La polizia municipale di Cosenza ha incrementato i controlli sul territorio per il contrasto alle infrazioni del codice della strada. Su disposizione del comandante Gianpiero Scaramuzzo, sono state elevate decine di sanzioni con lo Street Control. Numerose multe anche per gli automobilisti indisciplinati sorpresi alla guida con il telefono cellulare dagli uomini in divisa.



Inoltre pattuglie della polizia commerciale, supportate da pattuglie della Viabilità, hanno svolto servizi di controllo del territorio in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico.



Come nelle scorse settimane, sono stati effettuati sequestri di frutta, castagne, patate ed altri generi alimentari, consegnati poi ad alcuni enti di beneficenza.