Un gruppo di ex percettori di mobilità in deroga sta manifestando, da questa mattina, davanti alla Prefettura di Cosenza. I lavoratori lamentano il mancato rispetto degli accordi presi con la Regione Calabria nel dicembre scorso.



Dopo un periodo di tirocinio, spiegano i manifestanti, a febbraio è uscito un nuovo bando, che però non ha avuto poi nessuna reale applicazione per mancanza di fondi. La situazione interessa circa 6.000 persone in tutta la Calabria. I manifestanti hanno chiesto un incontro al prefetto.