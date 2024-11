Tra tutte le patenti ritirate nel fine settimana c’è quella di un professionista trovato ubriaco a bordo della sua auto comprata due giorni prima. Chiama il suo avvocato ma anche lui è risulta ubriaco

COSENZA – In prossimità delle feste natalizie la polizia stradale ha intensificato i controlli per verificare la guida in stato di ebbrezza. Nell’ultimo fine settimana la polizia di Cosenza ha ritirato 10 patenti di guida. Tra tutte, il caso più rilevante è quella di un professionista fermato a bordo della sua auto nuova fiammante, comprata appena due giorni prima. Ma, l’uomo sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,20, il limite imposto dalla legge è 0,50. Scatta dunque, il ritiro della patente e il sequestro della vettura appena comprata. Ma è ora che arriva il bello. L’uomo, alterato per l’accaduto chiama il suo avvocato che prontamente arriva sul luogo dell’accaduto. Il legale, come riferiscono gli agenti, inscena una arringa in strada. La polizia stradale notando che l’avvocato era un pò troppo agitato hanno ben pensato di sottoporlo all’esame dell’etilometro e, sorpresa, anche lui è risultato ubriaco e quindi pure per il legale scatta il ritiro della patente di guida.