L’uomo è stato trovato in possesso di 500 grammi di sostanza stupefacente e 1.500 euro in contanti

I carabinieri della stazione di Rose (Cs) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 54enne di Catanzaro.

I militari hanno controllato l'uomo a bordo della sua autovettura, dove sono stati rinvenuti, nascosti all'interno di una valigetta 24 ore, 5 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di 500 grammi e la somma in contanti di 1.500 euro in banconote di vario taglio.

Tutto è stato messo sotto sequestro, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della caserma che ospita la compagnia Carabinieri di Rende.