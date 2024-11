«Il nuovo ospedale di Cosenza sorga a Vaglio Lise». Con il Consiglio comunale di oggi pomeriggio, interamente dedicato al nuovo hub regionale, Palazzo dei Bruzi ha completato il proprio iter. I voti favorevoli sono stati 23, quelli contrari invece 4, di Francesco Caruso e Francesco Cito, Alfredo Dodaro e Antonio Ruffolo. Si sono astenuti i tre consiglieri di Fratelli d’Italia.

La palla passa così alla Regione, con il governatore, nonché commissario della Sanità, che avrà l’ultima parola. Se Roberto Occhiuto dovesse portarsi sulle posizioni espresse dall’amministrazione Caruso, si ritroverà a giocare un singolare derby in casa propria con il fratello Mario che continua a sostenere sui propri social di riferimento posizioni ben note e che individuano l’area sud, tra Viale della Repubblica e Muoio Piccolo, come quella più idonea.

La risoluzione di Fratelli d’Italia

L’astensione al voto di Spadafora, D’Ippolito e Lucanto deriva dall’approvazione da parte del pubblico consesso di una risoluzione proposta da Fratelli d’Italia. Si demanda al sindaco, in sostanza, «l’opportunità di avviare preliminarmente ogni interlocuzione utile (con Occhiuto, ndr) a sottoscrivere l’Accordo di Programma, per la realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza e della Cittadella della Salute sull’attuale area dell’Ospedale, così come di tutte le opere connesse di comunicare le risultanze di tali decisioni al Consiglio Comunale».

Il commento del sindaco Caruso

«L’Hub di Cosenza diventi un punto di riferimento per la sanità nazionale così da qualificare le intelligenze cosentine e calabresi a casa propria. Si può fare in un solo modo: sostenendo la ricerca. Da qui la nostra interlocuzione con l’Unical e con i vertici dell’Inrca, con questi ultimi che sosterranno il progetto». Il primo cittadino nel suo intervento ha toccato diversi punti, ma è partito rivendicando una promessa fatta agli elettori in campagna elettorale.



