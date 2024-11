Quattro dei sette medici in servizio al reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza sono positivi al Covid e costretti alla quarantena domiciliare. Secondo quanto si è appreso sarebbero tutti sintomatici o paucisintomatici. Un quinto medico è assente, sempre per motivi di salute non legati però alla pandemia. Per cui sono rimasti ad occuparsi dei pazienti soltanto in due proprio in una fase nella quale all’interno delle stanze ospitate nel plesso di Viale della Repubblica si registra il sold out, con tutti i 17 posti disponibili occupati.

Soluzione in giornata

Il primo caso si era manifestato sabato scorso. La direzione sanitaria sta valutando il trasferimento temporaneo di personale medico da altri reparti, per garantire la regolare turnazione ed assistenza, oppure come soluzione alternativa e compatibilmente con la necessità di garantire le migliori terapie ai pazienti ricoverati, lo spostamento dei degenti in altri plessi. In giornata, secondo quanto si è appreso, sarà assunta una decisione in merito.