L’episodio che ha portato al provvedimento sarebbe avvenuto in via degli Stadi. L’uomo è stato denunciato a piede libero e ha annunciato che querelerà gli agenti per aggressione. Ancora da ricostruire la dinamica degli eventi

È stato tradotto nei locali della questura di Cosenza con le manette ai polsi Gabriele Carchidi, giornalista noto del capoluogo bruzio, destinatario lo scorso anno di un provvedimento di radiazione dall'Albo da parte del consiglio di disciplina del suo ordine professionale.

Secondo quanto si è appreso, il fermo sarebbe scattato in via degli Stadi per resistenza a pubblico ufficiale. Ancora da ricostruire la dinamica degli eventi. Attualmente, Carchidi si trova negli uffici di via Palatucci assistito dal proprio legale di fiducia. Carchidi è stato successivamente rilasciato su disposizione dell’autorità giudiziaria: il pm Maria Ludovica Blasi lo ha denunciato a piede libero.

Il legale di Carchidi: denuncerà gli agenti per aggressione

Per il tramite del suo legale, Nicola Mondelli, Carchidi ha preannunciato che sporgerà querela nei confronti degli agenti per aggressione, dichiarando di essere anche in possesso di un video che lo proverebbe.