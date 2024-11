L’ospedale di Cosenza presenta gravi carenze strutturali e per preservare l’incolumità dei pazienti l’Azienda ospedaliera sta valutando la chiusura temporanea del nosocomio. I pazienti saranno trasferiti in altri ospedali della provincia

Il Mariano Santo di Cosenza a rischio chiusura. A causa di problemi strutturali, l’Azienda ospedaliera di Cosenza sta valutando la possibilità di una chiusura temporanea dell’ospedale e il contestuale trasferimento dei 50 pazienti in altre strutture della provincia. Nel corso di lavori per la messa in sicurezza, l’azienda appaltatrice ha valutato la criticità di una parte della struttura e ha chiesto alla direzione l’evacuazione dell’intero ospedale. Il direttore generale William Auteri ha dichiarato: “ È un allarme da non sottovalutare”. Intanto si sta già lavorando per trovare una sistemazione ai degenti che potrebbero essere trasferiti all’Annunziata e all’ospedale di Rogliano. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra il direttore generale Auteri e il governatore della Calabria Mario Oliverio.