15 giorni di stop per il locale dopo gli episodi della notte di Halloween

IL questore di Cosenza Giancarlo Conticchio ha sospeso per 15 giorni la licenza del Live, il locale sito sull'isola pedonale di Cosenza. Come si ricorderà, durante la notte di Halloween, il sovraffollamento del locale, presumbilmente provocato dalla vendita di un numero di tagliandi superiore all'effettiva capienza, era stato necessario l'intervento della polizia per garantire un deflusso dei ragazzi in sovrannumero. Durante le operazioni di sgombero due persone, un agente e un ragazzo, sono rimaste ferite dalle schegge di una porta a vetri, letteralmente esplosa per la pressione esercitata dalla folla. Dagli accertamenti condotti sarebbe emersa la presenza, all'interno del Live, di un numero addirittura triplo rispetto a quello autorizzato, mentre altre trecento persone all'esterno dovevano ancora entrare. Il proprietario del locale ha garantito il rimborso del biglietto per tutti coloro che non sono riusciti a godere della serata.

Salvatore Bruno