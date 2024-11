È accaduto a Rocca Imperiale, nel cosentino. L’uomo è stato trovato in possesso di sette computer portatili e otto tablet rubati nella notte scorsa nell’istituto.

Rocca Imperiale (CS) – Un uomo, impiegato dell’istituto comprensivo “Federico II” di Rocca Imperiale, è stato denunciato per aver sottratto, nella notte, sette computer portatili e otto tablet, alla scuola in cui presta servizio L’uomo, F. M. G. di 55 anni, è stato denunciato per furto aggravato.

Il materiale, del valore complessivo di cinquemila euro circa, era stato acquistato grazie ai contributi europei e ora è stato riconsegnato al dirigente scolastico.