Un incendio si è sviluppato nel corso della notte nella Piscina comunale di Campagnano a Cosenza. Le fiamme hanno interessato il tetto in legno dell’impianto coperto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Da accertare le cause del rogo. In mattinata si valuteranno i danni. Secondo quanto si è appreso non sarebbero di particolare rilievo.