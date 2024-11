Un 35enne di Cosenza, N.B., con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con la collaborazione del Reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale. L'uomo, in possesso di una cospicua quantità di sostanza stupefacente destinata alle piazze di spaccio della provincia bruzia, a bordo di una Lancia Y, nei pressi dello svincolo autostradale, anziché fermarsi all'alt intimato dalle forze dell'ordine, aumentava la velocità tentando di darsi alla fuga zigzagando tra le altre autovetture.

Il lungo inseguimento

La pattuglia della polizia iniziava così uno spettacolare inseguimento, allertando la sala operativa della Questura per l'invio di altre unità operative a supporto. N.B. con pericolose manovre che mettevano a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada, continuava la sua corsa fino al centro abitato di Quattromiglia di Rende. All’altezza di Via Marconi, braccato dalle auto della polizia, l'uomo tentava di disfarsi di una busta di cellophane lanciandola dal finestrino, immediatamente recuperata dagli agenti e poi risultata contenere circa 110 grammi di cocaina. La fuga è poi terminata in Via Popilia a Cosenza, nei pressi di Piazza Schettini.

Centinaia di dosi da spacciare nei luoghi della movida

Dallo stupefacente, risultato essere di qualità purissima, potevano essere prodotte centinaia di dosi da destinare verosimilmente ai luoghi della movida frequentati, soprattutto in questi weekend estivi, da tantissimi giovani. Sequestrato anche il veicolo. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.