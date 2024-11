Ha accusato un malore nella sua casa di Piazza Kennedy a Cosenza ed è deceduto. Se n’è andato così Massimo Napoletani, funzionario dell’Agenzia delle Entrate e noto in città per le sue pregresse esperienze politiche. Alla fine degli anni '80 era stato consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi.

L'allarme dei familiari

L’allarme è stato lanciato dai familiari: da diverse ore cercavano di mettersi invano in contatto con lui. Nel pomeriggio sono allora giunti i vigili del fuoco che, dopo aver forzato la porta di ingresso dell’appartamento in cui viveva da solo, hanno compiuto la macabra scoperta. Inutile anche l’intervento di un equipaggio del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.