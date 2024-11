L’avvocato, 69anni, era noto anche per la sua militanza politica nel partito comunista e per aver ricoperto anche il mandato di consigliere comunale

Cordoglio e stupore a Cosenza per l'improvviso decesso dell'avvocato Riccardo Adamo, noto anche per la sua militanza politica nel partito comunista e per aver ricoperto anche il mandato di consigliere comunale. Aveva 69 anni. Secondo quanto si è appreso da qualche tempo soffriva di problemi all'apparato respiratorio evidentemente degenerati in maniera irreversibile.