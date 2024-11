L'incendio, probalbilmente di natura dolosa, ha provocato numerosi danni ai locali della sede del Pse, partito di minoranza al Comune di Cosenza. la procura sta indagando su l'accaduto

Cosenza - Un incendio di probabile origine dolosa si è sviluppato nella notte all’interno della sede del Pse, il Partito socialista europeo, gruppo di minoranza al Comune di Cosenza. I danni sono ingenti. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dei locali del circolo “Placido Rizzotto” di cui è responsabile Enzo Paolini, consiglieri comunale di minoranza. I componenti del gruppo consiliare del Pse incontreranno in mattinata il procuratore di Cosenza, Dario Granieri.

Occhiuto – Messaggio di solidarietà da parte del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto.



“La città di Cosenza non si assoggetterà mai ad atti piccoli o grandi di barbarie né tantomeno a quelle azioni di criminalità che mirano a lederne le radici di convivenza civile – ha dichiarato Occhiuto - Nel caso fosse appurata la matrice dolosa dell'incendio mi auguro che gli inquirenti risalgano presto ai responsabili. Si tratta di gesti gravissimi e vili che condanniamo nel modo più deciso esprimendo al contempo la più sentita solidarietà a tutti gli esponenti e militanti del Partito del socialismo europeo, a iniziare dai suoi rappresentanti in Consiglio comunale. È anche superfluo sottolineare che di fronte a chi crede di imporre la legge della prepotenza non esistono divisioni fra avversari politici. Da parte mia e della Giunta, la massima vicinanza agli esponenti del Pse cittadino”.