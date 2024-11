Il fatto è avvento nella notte. Un uomo si sarebbe introdotto nello stabile ed ha utilizzato un liquido infiammabile per appiccare il rogo, poi è andato via

Notte di fuoco a Cosenza. Intorno alle 2.30, n uomo, su cui i carabinieri di Cosenza sono già al lavoro, ha danneggiato la porta d’ingresso dello studio legale di un avvocato penalista di Cosenza che da oltre 20 anni svolge la professione forense.

Il fatto si è consumato nei pressi della centralissima piazza Europa. Il malvivente ha utilizzato un liquido infiammabile per incendiare la porta e poi è andato via. Il cattivo odore ha allarmato i vicini che, immediatamente, hanno chiamato i vigili del fuoco per intervenire sul posto.

Rispetto all’atto delittuosa, già si esclude la pista della criminalità organizzata. La vicenda infatti sarebbe da inquadrare in un contesto professionale che riguarda un caso di “codice rosso”, di cui si occupava l’avvocato penalista da qualche tempo.

