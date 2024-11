Incidente stradale stamattina a Cosenza, lungo la Statale 107 nelle immediate vicinanze del cimitero, per fortuna senza gravi conseguenze. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11.30, tra due autovetture che si trovavano a transitare in zona. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre una persona dalle lamiere di uno dei due mezzi coinvolti. La persona, lievemente ferita nell'impatto, è trasportata all'ospedale Annunziata.