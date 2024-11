Monsignor Nolé incontra la ragazza intervistata dal programma Le Iene di Italia 1

Monsignor Salvatore Nunnari è completamente estraneo alla vicenda dell’aborto raccontata nei giorni scorsi dal programma di Italia 1 Le Iene. A ribadirlo in una nota è l’Arcivescovo Francesco Nolè sulla base di una puntuale ricostruzione della vicenda condotta dal presule cosentino.

Verificato attentamente tutto il materiale relativo alla vicenda

«Monsignor Nolè – si legge nel comunicato - nell’ambito del lavoro di chiarificazione, trasparenza, ascolto e discernimento, ha avuto modo di verificare personalmente tutto il materiale relativo alla presunta accusa di induzione all’aborto da parte di un sacerdote della nostra diocesi, che vedeva coinvolto anche l’Arcivescovo emerito, e di ascoltare direttamente la testimonianza delle persone interessate». Come si ricorderà il sacerdote è don Giuseppe Leone, sorpreso dalla giornalista Valeria Castellano a San Vincenzo la Costa in cui esercitava le funzioni di parroco. Per la cronaca don Giuseppe, dopo la realizzazione del servizio, ha presentato le proprie dimissioni, accolte da monsignor Nolè.

La ragazza ha incontrato Nunnari dopo avere abortito

«In seguito a questa prima concreta verifica - prosegue la nota - e dopo aver incontrato Francesca (è il nome di fantasia attribuito alla ragazza che aveva allacciato una relazione con il sacerdote ndr), monsignor Nolè rende noto che in nessun modo è coinvolto l’Arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, monsignor Salvatore Nunnari, il quale è assolutamente estraneo alla vicenda dell’aborto e alle accuse a lui rivolte. La stessa ragazza ha consegnato a monsignor Nunnari una lettera nella quale lo dichiara estraneo ai fatti e afferma di averlo incontrato solo dopo l’aborto». Peraltro lo stesso Nunnari, in una intervista esclusiva rilasciata al giornalista Salvatore Bruno per la nostra testata, aveva ribadito di non conoscere la ragazza poiché l’aveva incontrata una sola volta e mai le aveva accennato ad una eventuale gravidanza.

L'invito ad una comunicazione rispettosa della verità

«Come Pastore della Chiesa cosentino-bisignanese – si conclude la nota - monsignor Nolè rinnova il suo grazie a tutti coloro che hanno pregato e continuano a pregare per la Diocesi e il suo Pastore e rinnova la Sua fiducia a monsignor Nunnari, così come rinnova l’invito ad una comunicazione rispettosa della verità, delle persone, del lavoro silenzioso di tanti sacerdoti, religiosi e laici che operano su tanti fronti della carità, della pastorale e dell’evangelizzazione, e della stessa Chiesa locale».