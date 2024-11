Il dispositivo potrà essere utilizzato dal personale delle volanti in quelle ipotesi in cui sia fallito ogni tentativo di comunicazione, di mediazione o di dissuasione con il soggetto che ha iniziato la sua azione violenta

Gli operatori delle volanti della Questura di Cosenza e del Reparto prevenzione crimine, saranno dotati da domani del nuovo dispositivo di dissuasione e autodifesa, lo spray al peperoncino. Cosenza è una delle prime province in Italia in cui questo dispositivo viene adottato. La direttiva del questore Liguori arriva dopo che a gennaio è stato formato tutto il personale sul corretto utilizzo dello spray e sulle procedure di decontaminazione.

Il nuovo dispositivo è una valida alternativa per gli operatori di polizia. Lo strumento è stato sottoposto alla valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità che lo ha valutato assimilabile a quello di libera vendita sul territorio nazionale, non ravvisando gravi rischi per la salute delle persone. Lo spray al peperoncino potrà essere utilizzato dal personale delle volanti in quelle ipotesi in cui sia fallito ogni tentativo di comunicazione, di mediazione o di dissuasione con il soggetto che ha iniziato la sua azione violenta.

f.p.

Il video: