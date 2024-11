Un piccolo arsenale è stato rinvenuto dai carabinieri della Compagnia di Cosenza. Nel corso di un controllo straordinario del territorio, i militari hanno trovato, occultate all’interno di un locale comune di un immobile situato nella periferia della città, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, quattro fucili, circa 250 cartucce inesplose, di vario calibro.

I fucili sono risultati oggetto di furto in abitazione, uno di essi aveva le canne e il calcio alterati. Non è stato possibile ancora attribuire la proprietà delle armi, ragion per cui la denuncia è per il momento a carico di ignoti. Le armi comuni da sparo saranno inviate al Ris di Messina per i previsti accertamenti tecnici.