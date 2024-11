Non è un collegamento secondario quello di Via Berlinguer, zona Serra Spiga, porta di accesso di Cosenza della zona di nord ovest della città, passaggio privilegiato per raggiungere i vicini abitati di Mendicino e Cerisano. Centinaia di veicoli la percorrono ogni giorno in entrambi i sensi di marcia, si tratta di pendolari residenti nell’area delle Serre che raggiungono il capoluogo per motivi di studio o di lavoro. Un’arteria stradale vitale, nonostante la presenza, nei pressi dei locali dell’Asp che ospitano la centrale operativa del 118, di una strettoia in cui, per circolare, bisogna rispettare un senso unico alternato. Negli ultimi giorni la zona è interessata da lavori in corso. E ieri, nell’ora di punta, poco prima delle 14, si è scatenato il caos. La presenza dei mezzi di cantiere ha prolungato le attese davanti al semaforo che regola il flusso dei veicoli, esasperando gli automobilisti. Qualcuno allora ha imboccato il budello senza rispettare il verde, trovandosi di fronte una serie di vetture provenienti in senso contrario. E si è arrivati al blocco totale. Soltanto una lunga e complicata retromarcia dei mezzi incolonnati ha consentito di far riprendere la circolazione. Poco dopo è giunta una pattuglia della polizia municipale per limitare i disagi.