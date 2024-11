Deve scontare una pena definitiva di due anni l'ex deputato Bonaventura Lamacchia, posto ai domiciliari dai Carabinieri questo pomeriggio.

Lamacchia è una figura di spessore nel panorama politico e sportivo di Cosenza. Ex deputato, eletto nel 96' con Rinnovamento italiano e passato all'Udeur nel 1999, è stato anche presidente del Cosenza calcio per un biennio, dal 93' al 95'. Oggi gli è stato notificata l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per la condanna definitiva per calunnia, per fatti risalenti al 2006. Lamacchia fu condannato a due anni dal Tribunale di Cosenza.