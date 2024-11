Il comandante della stazione dei carabinieri di Carolei Ivan Pucci è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver aggredito, al culmine di una lite, il comandante della Compagnia di Cosenza, capitano Giuseppe Merola.



Secondo quanto si è appreso, Merola ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Annunzita, avrebbe riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.



Il maresciallo dei carabinieri Ivan Pucci, avrebbe prima rinchiuso in una stanza e poi aggredito il capitano Giuseppe Merola, comandante della Compagnia di Cosenza e suo superiore. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, per motivi ancora poco chiari, ma c’è uno stretto riserbo sulel indagini.



Pucci aveva ricevuto ieri, nel pomeriggio, la notizia del suo trasferimento a Corigliano Calabro. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il trasferimento non sarebbe stato accettato di buon grado dal militare, che avrebbe poi raggiunto l'ufficio del suo comandante, il capitato Giuseppe Merola, avrebbe chiuso la porta della sua stanza a chiave, gettando le chiavi dalla finestra, e lo avrebbe aggredito a calci e pugni, ferendolo. Il maresciallo avrebbe già in corso alcuni procedimenti disciplinari.



Il maresciallo avrebbe tentato il suicidio nella sua casa ingerendo delle pastiglie ed è stato trasportato in ospedale.