Il presidente dell'ordine dei medici di Cosenza Eugenio Corcioni, ha chiesto al dottor Mario Marino, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Cosenza, una dettagliata relazione, redatta e firmata anche dagli altri medici presenti, su quanto accaduto sabato scorso con il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra.

«Quando mi arriverà la relazione - ha spiegato Corcioni - il Consiglio dell'ordine si riunirà e farà le sue valutazioni. Solo dopo aver ben chiaro quanto accaduto prenderemo una posizione. Ho letto i giornali e visto i video, ma non voglio esprimere un parere fino a che non avrò contezza di come sono andate le cose».

Diverse le versioni fornite dai dirigenti medici e dal presidente della commissione parlamentare Antimafia su quanto successo negli uffici Asp di Serra Spiga: un'irruzione con tanto di scorta e aggressione per i primi, una ispezione nelle piene prerogative dei parlamentari per il senatore.