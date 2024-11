«Nel 2021 i soldi non si chiedono, si danno. Con queste parole sacrosante il premier Mario Draghi ha spiegato la linea del governo. Purtroppo in periferia le cose vanno in una direzione opposta. E sbagliata». Così Giacomo Mancini, già deputato socialista.

Chiesti anche gli arretrati

«A Cosenza, la società incaricata dal comune della riscossione dei tributi, ha iniziato ad inviare avvisi di pagamento ai cittadini. A volte anche relativi ai cinque anni precedenti. Non è così - conclude Mancini- che si aiutano cittadini, famiglie e imprese fiaccate dalla crisi economica e sociale causata dalla pandemia».