Prime reazioni politiche di soddisfazione per il prestigioso incarico ricevuto dal già responsabile del Dipartimento aziendale di Igiene e Sanità pubblica per la Sibaritide

Il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina ha nominato il dottor Martino Rizzo, già responsabile del Dipartimento aziendale di Igiene e Sanità pubblica per la Sibaritide, direttore sanitario dell’Asp. Sempre in prima linea durante l’emergenza sanitaria da covid-19, il medico rossanese sarà ora a capo di un ufficio dedicato alla organizzazione sanitaria dell’intero e vasto territorio provinciale.Accanto alla nomina del dottor Rizzo quale ds, il Ccommissario La Regina ha nominato anche il nuovo direttore amministrativo dell’Asp nella persona dell’avvocato pugliese Maurizio Nunzio Cesare Friolo.

L'amministrazione comunale e il movimento Corigliano Rossano Pulita esprime soddisfazione per la nomina ai vertici del management aziendale del dottor Rizzo, espressione jonica. «Professionista competente la cui meticolosa gestione del Dipartimento aziendale di Igiene e Sanità pubblica per la Sibaritide durante il contesto pandemico nell’ultimo anno, unita alla capacità comunicativa che spesso ha tranquillizzato ampi settori dell’opinione pubblica, è garanzia di un proficuo lavoro anche nel nuovo ruolo dirigenziale».

In linea, il movimento politico Corigliano Rossano Pulita che esprime viva soddisfazione: «Un professionista preparato, scrupoloso e umano. Negli ultimi mesi, in qualità di coordinatore del dipartimento di prevenzione, igiene e sanità pubblica ha saputo gestire con pragmatismo e risolutezza l’emergenza covid 19, dando prova di avere grandi capacità umane e professionali. Finalmente anche in Calabria assistiamo, con piacere, ad una nomina basata sul merito che premia un figlio della nostra città. Ne siamo onorati».