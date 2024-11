I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Cosenza stanno eseguendo tre provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante persone, emessi dalla Procura della Repubblica. Sono inoltre in corso perquisizioni domiciliari per ulteriori sei soggetti, tutti indagati per favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri in territorio italiano.

Migliaia di euro per contrarre un matrimonio

L’operazione, denominata San Valentino, inizialmente condotta nei confronti di cittadini marocchini sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche, ha documentato l’esistenza di un gruppo criminale composto da soggetti, anche di nazionalità italiana, che dietro compensi di importo compreso tra i 4 mila e i 7 mila euro, organizzava matrimoni fittizi tra cittadini extracomunitari e donne italiane, finalizzati ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa fissata alle ore 10,30 negli uffici della Procura di Cosenza.