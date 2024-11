Il gip del tribunale di Cosenza, su richiesta della procura guidata da Mario Spagnuolo, ha emesso una ordinanza cautelare nei confronti di un uomo di 37 anni, I.A., disponendone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da una donna che lo ha denunciato per stalking, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, poi terminata. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della questura di Cosenza.

Minacce e persecuzioni

Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo, dopo la chiusura del rapporto, aveva intrapreso un comportamento persecutorio nei confronti della giovane, arrivando a seguirla ovunque, sia a piedi che in auto, fino al punto, in un’occasione, di tamponarla nel tentativo di costringerla a fermarsi. Contestualmente la malcapitata era pure oggetto di minacce, anche di morte, vessazioni e ingiurie, subite anche mentre si trovava in locali pubblici in compagnia di terze persone. Comportamenti che avevano creato nella donna un grave stato d’ansia e di paura per la sua incolumità.