Il gesto sarebbe legato alle sue dimissioni, contro la sua volontà, dal reparto di psichiatria. L'agente ha afferrato la donna per un braccio portandola in sicurezza

Una donna che minacciava di suicidarsi all'interno dell'ospedale di Cosenza è stata salvata da un'agente del Posto fisso di Polizia. La donna, una trentenne, ha scavalcato una ringhiera nei pressi della mensa e ha minacciato di gettarsi sulla strada sottostante. Ad attirare l'attenzione del poliziotto sono state le grida della donna che urlava frasi sconnesse. L'agente, con le dovute cautele, si è avvicinato cercando di riportarla alla calma e farla desistere.

La donna ha raccontato al poliziotto di essere stata dimessa, contro la sua volontà, dal reparto di psichiatria e che, qualora non l'avessero fatta rientrare per continuare le cure, si sarebbe lanciata. Un operatore sanitario e le guardie giurate sono intervenute distraendo la donna e così, l'agente, con uno scatto, è riuscito a scavalcare la ringhiera afferrandola saldamente per un braccio e portandola in sicurezza.

La donna è stata quindi visitata dai medici che hanno chiesto una consulenza psichiatrica e successivamente è stata affidata

ad una parente in qualità di amministratore di sostegno.