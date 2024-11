I familiari della donna avrebbero presentato denuncia sostenendo l’imperizia dei medici che avevano in cura la 69enne deceduta in ospedale

C’è il sospetto di un caso di malasanità dietro la prematura scomparsa di Rachele Funaro, 69 anni, madre di Gisberto Spadafora, consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi e presidente della commissione trasporti. La donna è deceduta in ospedale a Cosenza tre giorni dopo il suo arrivo in pronto soccorso durante i quali la sua condizione clinica è rapidamente precipitata.

I familiari della donna hanno deciso di rivolgersi alla procura. Le indagini sono coordinate dal pm Emanuela Greco. Già disposto il sequestro della salma, nelle prossime ore si procederà all’autopsia per chiarire le cause della morte. Secondo quanto si è appreso, la signora Rachele è giunta all’Annunziata nel tardo pomeriggio di domenica scorsa 18 febbraio, a bordo di un’ambulanza. Avvertiva forti dolori all’addome, tali da non consentirle di rimanere in piedi. Per questo i congiunti avevano chiamato il 118. Al triage le è stato attribuito il codice rosso. Dopo una dialisi, trattamento a cui la donna già da tempo si sottoponeva, è tornata in pronto soccorso. Soltanto nel pomeriggio della giornata successiva ne è stato disposto il trasferimento nel reparto di medicina d’urgenza, ma anche qui, secondo una prima ricostruzione della vicenda, non sarebbe stato effettuato alcun esame diagnostico per risalire alle cause del forte dolore. Soltanto martedì pomeriggio, quando la situazione si era particolarmente aggravata, la signora Rachele è entrata in sala operatoria per la rimozione, rivelano i familiari, di un coagulo di sangue. Quindi il ricovero nella rianimazione dove ieri mattina è sopraggiunto il decesso.

La magistratura ha disposto anche l’acquisizione delle cartelle cliniche con l’obiettivo di verificare se davvero sia stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della donna.