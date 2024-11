La direzione generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha avviato una indagine interna per accertare le cause della morte della giovane Mariangela Colonnese, la donna 34enne di Longobardi, deceduta al sesto mese di gravidanza nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'Annunziata di Cosenza.

Nel rendere nota la decisione, i vertici dell'ente hanno anche espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima.

Sequestrate le cartelle cliniche

Intanto il pm di turno, Donatella Donato, dopo aver disposto il sequestro delle cartelle cliniche relative sia al primo accesso al pronto soccorso ginecologico, sia al breve periodo di degenza in corsia, ha iscritto nel registro degli indagati i medici che hanno visitato la sfortunata paziente, il cui cuore ha cessato di battere la sera del 20 agosto.

Un atto dovuto, quello del magistrato, per consentire ai medici stessi, di nominare un perito di loro fiducia in vista della esecuzione dell'esame autoptico già in calendario per lunedì 24 agosto.