Nuovo decesso per coronavirus in provincia di Cosenza. Il sindaco di Cassano, Gianni Papasso lo ha comunicato sui social: «Con profondo dispiacere – afferma - informo che il Covid ha fatto un'altra vittima, la signora C.C., ricoverata e già ospite di Casa Serena». La donna, da quanto si apprende, era stata trasferita all'ospedale di Cosenza.

Il primo cittadino, nell’esprimere condoglianze alla famiglia, ha aggiunto: «Anche questo ultimo decesso deve essere da monito per noi tutti ad essere responsabili e attenti, soprattutto per proteggere e tutelare le fasce più deboli della popolazione. Bisogna con serietà e responsabilità rispettare la mia ultima ordinanza che – ha infine ricordato Papasso - obbliga a forti restrizioni, ma necessaria per la tutela della salute pubblica. Restate a casa: un sacrificio importante e necessario».