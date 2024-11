I carabinieri del comando provinciale di Cosenza, nell’ambito di mirati servizi antidroga, hanno arrestato una 36enne, M.M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Blitz nel prefabbricato

I militari del nucleo investigativo hanno effettuato un blitz all’interno di un prefabbricato in legno sito in una piazza del centro, dove la donna è stata sorpresa con 166 grammi di cocaina purissima per un valore di mercato presunto di 50mila euro. Su disposizione del sostituto procuratore Margherita Saccà è stata posta ai domiciliari.