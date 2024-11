La polizia indaga sulle origini probabilmente dolose di un incendio che ha distrutto un box in Via Padre Giglio, a Cosenza, sotto la sopraelevata di raccordo tra l’Autostrada del Mediterraneo e la Statale 107, all'incrocio con Piazza Zumbini e Piazza Fausto e Luigi Gullo. L’allarme è scattato nella serata di domenica 18 novembre dopo le 19.

Si ipotizza l'uso di liquido infiammabile

Alcuni automobilisti hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal box in cui era ospitato un negozio di abbigliamento e divise da lavoro. Per domare il rogo è stata necessaria più di un’ora. Notevoli i danni. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero utilizzato un’apertura della saracinesca posteriore per versare del liquido infiammabile ed appiccare il fuoco che poi si è rapidamente propagato nei locali. Non si esclude che possa trattarsi di un episodio legato al racket delle estorsioni.