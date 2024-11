Dopo quello delle settimane scorse, un nuovo crollo è avvenuto nel centro storico di Cosenza. Non ci sono feriti

Cosenza - Un nuovo crollo, dopo quello delle settimane scorse, è avvenuto nel corso della notte nel centro storico di Cosenza. L’episodio non ha provocato feriti. Un’abitazione abbandonata è crollata in Via Salfi. Sgomberata, per precauzione, una famiglia che vive nelle adiacenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed i tecnici del Comune di Cosenza.