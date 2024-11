Il ragazzo era sottoposto agli arresti domiciliari: sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale e i carabinieri per i rilievi del caso

Una lite in famiglia ha rischiato di finire in tragedia questa sera a Cosenza, nei pressi di Viale Mancini, dove un padre ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro il figlio che, secondo quanto trapela, è assuntore di sostanze stupefacenti.

La vittima è stata ferita a una gamba mentre si trovava nella sua abitazione in quanto è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale e i carabinieri della Compagnia di Cosenza per i primi rilievi del caso.