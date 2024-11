Ricoverata all'ospedale dell'Annunziata, ha dato alla luce un maschietto che non risulta contagiato. Il marito è al momento non reperibile e la task force dell'Asp è al lavoro per rintracciarlo

Tra gli ultimi contagiati del Cosentino, figura anche una donna che ha partorito questa mattina all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Si tratta di una diciottenne che ha dato alla luce un maschietto di 4 chili.



La struttura si è preparata ad un "parto protetto", che potesse garantire sicurezza alla donna, al nascituro e anche agli operatori sanitari. Il marito della donna, che dovrà sottoporsi al tampone, risulta al momento non reperibile.



La task force dell’Asp di Cosenza è al lavoro per rintracciarlo e per ricostruire tutti i contatti avuti dalla donna nei giorni scorsi. Quello che sarà effettuato è il terzo parto Covid 19 che viene eseguito all’ospedale di Cosenza, in una sala operatoria dedicata.

Il parto, effettuato questa mattina, è avvenuto col taglio cesareo in una sala operatoria protetta. La ragazza, in osservazione da ieri e che non era al primo parto, è in ottime condizioni di salute e così anche il bimbo, che non risulta positivo al Covid 19 e si trova adesso nel reparto di neonatologia dell'ospedale cosentino.