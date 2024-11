Un uomo è stato investito in pieno centro a Cosenza, lungo via Caloprese, nel tratto che collega piazza Loreto a piazza Bilotti. Secondo quanto s’è appreso, il pedone avrebbe urtato violentemente il capo procurandosi una ferita lacero-contusa che avrebbe iniziato a sanguinare copiosamente tanto da richiedere il trasferimento in ambulanza all’ospedale dell’Annunziata ma non sarebbe in pericolo di vita. A guidare il mezzo, una donna 60enne, in stato di shock. Sul posto per i rilievi, gli agenti della Polizia municipale. s.b.