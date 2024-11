Le fiamme gialle hanno provveduto a recuperare i documenti del cantiere, nonché quelli inerenti agli operai impiegati e ai mezzi utilizzati per ultimare i lavori

Perquisizioni da parte della Guardia di finanza nel cantiere di Piazza Bilotti a Cosenza. Tre pattuglie delle fiamme gialle sono state impiegate per reperire i documenti del cantiere nonché quelli riguardanti gli operai ed i mezzi utilizzati per l’espletamento dei lavori. Attualmente gli operai stanno ultimando l’area del parcheggio sotterraneo della Piazza. I lavori dovrebbero essere consegnati entro il mese di febbraio.

Numerose perquisizioni sono in corso in diverse zone della Calabria e anche oltre. Attività legate all’operazione congiunta delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Catanzaro contro gli appalti truccati per favorire la 'ndrangheta.

Gare d'appalto truccate per favorire la 'ndrangheta: 35 arresti. Sequestrate 54 imprese

Al centro delle indagini ci sono 27 gare d'appalto nel reggino, per un importo di oltre 90 milioni di euro, ed altre decine nel cosentino. Gli appalti edili in questione riguardavano i lavori più disparati, tra i quali figurano anche la realizzazione di uno svincolo nel tratto reggino dell'autostrada A2, la vecchia A3 Salerno-Reggio Calabria, e la ristrutturazione di piazza Bilotti, a Cosenza, inaugurata soltanto poche settimane fa ed il cui parcheggio sotterraneo è stato posto sotto sequestro nell'ambito dell'operazione.

Tra gli imprenditori coinvolti figurano il gruppo Bagalà di Gioia Tauro e quello Barbieri di Cosenza.

