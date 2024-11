L'uomo di origine rumena era ricercato per rapina e per alcuni furti perpetrati ai danni di attività commerciali. È stato condotto in carcere

Gli agenti della questura di Cosenza, in forza alla squadra volante ed al reparto di prevenzione del crimine Calabria Settentrionale, hanno arrestato un pluripregiudicato di nazionalità romena, R.G.P. di 25 anni, ricercato per rapina e per una serie di furti compiuti ai danni di esercizi commerciali del capoluogo bruzio.

Misura restrittiva disposta dal Gip

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal Gip, ma l’uomo si era sottratto alla cattura fuggendo all’estero e rendendosi irreperibile. Rientrato in città, è stato fermato dal personale di polizia nel corso di alcuni posti di controllo predisposti per contrastare il crimine. Subito riconosciuto, per lui sono scattate le manette.