Era in possesso di una penna-pistola clandestina: un commerciante ortofrutticolo A.G.B. , di 22 anni, con precedenti, denunciato in stato di libertà, a Cosenza, dai carabinieri.

L'uomo è accusato di detenzione abusiva di armi.

La scoperta dell'arma è avvenuta nel momento in cui l’uomo è stato sottoposto a perquisizione mentre si trovava nei pressi dei mercati rionali di via Asmara. I militari hanno gli trovato addosso l’arma della quale non è stato in grado di giustificare il possesso. La penna-pistola è stata sequestrata e verrà sottoposta a ulteriori accertamenti.