Sono almeno 12 le persone positive al Covid, monitorate a Cosenza dall’Asp, di rientro da viaggi effettuati all’Estero, in particolare in Grecia e Tunisia. Secondo quanto si è appreso almeno due sarebbero giovani 18enni tornati da Corfù dove si sono recati per festeggiare il raggiungimento della maturità. Sono in corso le attività di screening sui contatti diretti. Tutti i soggetti positivi al tampone molecolare sono asintomatici. Non è chiaro se avevano completato il ciclo di vaccinazioni.