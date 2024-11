I carabinieri gli hanno trovato addosso anche un grammo di sostanza stupefacente

Un pregiudicato, N.F. di 23 anni, è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cosenza, in flagranza di reato, poiché sorpreso al di fuori della propria abitazione in località Portapiana, nonostante fosse costretto in casa dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.



I militari, una volta fermato, lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 1 grammo di marijuana. Il giovane è stato quindi segnalato alla prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.

La perquisizione è stata estesa presso l’edificio sito in via Gaeta, dimora dell’arrestato, dove i carabinieri hanno riscontrato che tutti gli appartamenti erano allacciati abusivamente tramite “By-pass” all’energia elettrica. Denunciati per furto di energia elettrica i 12 occupanti dello stabile. N.F. trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia sarà giudicato con rito direttissimo.